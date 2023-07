Die Band von Johnny Depp und Alice Cooper, The Hollywood Vampires, hat eine zweite Show in Folge abgesagt – und einen „unsicheren“ Veranstaltungsort dafür verantwortlich gemacht.

Die Supergroup – ebenfalls bestehend aus Joe Perry und Tommy Henriksen von Aerosmith – sagte ihr Budapest-Konzert am Dienstag (18. Juli) in letzter Minute ab und musste dann ihre Show in der Slowakei am Donnerstag (20. Juli) ebenfalls mit der Begründung absagen, der Bau des Veranstaltungsortes, Olympic Fields in Zvolenská Slatina, sei „unvollständig“.

In einer Erklärung, die auf Instagram geteilt wurde, schrieben die Musiker: „Als wir heute am Veranstaltungsort in der Slowakei ankamen, um mit den Vorbereitungen für den heutigen Auftritt zu beginnen, wurde schnell klar, dass der Bau der Anlage unvollständig und daher sowohl für die Band als auch für die Öffentlichkeit unsicher war. Die Band ist sehr verärgert über diese jüngste und unglückliche Wendung der Ereignisse und hofft, zurückkehren zu können, wenn es der Zeitplan erlaubt.“ In Budapest habe es zwar andere Gründe für die Absage gegeben, allerding sollen gesundheitliche Probleme oder ähnliches nicht Teil der Entscheidung gewesen sein. „Wir können Ihnen versichern, dass alle Bandmitglieder sicher und gesund sind. Wir freuen uns, Sie in den kommenden Tagen in Polen, Deutschland und den USA begrüßen zu dürfen. Aufrichtige Entschuldigung, The Hollywood-Vampire.“

Die Hollywood Vampires sollten am Dienstag im Papp László Budapest Sportaréna in Budapest auftreten, mussten aber aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ absagen. In einem Statement, das auf den offiziellen Social-Media-Seiten der Band geteilt und vom ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Schauspieler Depp erneut geteilt wurde, hieß es: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden die Vampire die heutige Show in Budapest absagen. Alle Tickets (General und VIP, einschließlich Meet Greet) werden vollständig zurückerstattet. Wir lieben und schätzen all die Fans, die von nah und fern angereist sind, um uns zu sehen, und es tut uns wirklich leid.“