（静岡）静岡市駿河区小鹿で声かけ　７月２０日午後

Published
2023/07/21 19:08 (JST)

静岡県警によると、２０日午後３時５０分ごろ、静岡市駿河区小鹿の店舗で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白色ポロシャツ、青色チェック柄半ズボン、サングラス）

■実行者の言動や状況
・買い物中の女性にしつこく声をかけた。
・「さっきアピタにいたよね」
・「僕の家でお菓子を一緒に作ろう」

■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、豊田中学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡大学静岡キャンパスなど

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