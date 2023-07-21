静岡県警によると、２０日午後３時５０分ごろ、静岡市駿河区小鹿の店舗で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白色ポロシャツ、青色チェック柄半ズボン、サングラス）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女性にしつこく声をかけた。
・「さっきアピタにいたよね」
・「僕の家でお菓子を一緒に作ろう」
■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、豊田中学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡大学静岡キャンパスなど
静岡県警によると、２０日午後３時５０分ごろ、静岡市駿河区小鹿の店舗で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白色ポロシャツ、青色チェック柄半ズボン、サングラス）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女性にしつこく声をかけた。
・「さっきアピタにいたよね」
・「僕の家でお菓子を一緒に作ろう」
■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、豊田中学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡大学静岡キャンパスなど
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら