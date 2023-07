Nicole Kidman liebt es, „unter dem Radar“ Reisen in ihre Heimat Australien zu unternehmen.

Die Schauspielerin wurde in Hawaii geboren, wuchs aber in Down Under auf und lebt heute mit ihrem Musiker-Ehemann Keith Urban und ihren beiden Töchtern Sunday (14) und Faith (12) in Nashville, Tennessee. Während eines Auftritts in ‘Studio 10’ sagte die Oscar-Preisträgerin: „Wir springen ziemlich oft hin und her. Manchmal unter dem Radar, was auch immer schön ist … Die Mädchen lieben es auch. Wir sind also immer mal hier und mal dort. Es ist ein großer Teil unseres Lebens, meine Schwester und alle meine Nichten, Neffen und Mama zu sehen.“

Die Familie steht sowohl für Nicole als auch für ihren Mann Keith an erster Stelle. Beide bringen die Erziehung ihrer Töchter mit ihrer geschäftigen Karriere unter einen Hut, wie der 55-jährige Sänger kürzlich gegenüber ‘Fox News Digital’ verriet: „Die Familie steht immer an erster Stelle. Es ist ausgewogen, das bedeutet, dass es manchmal aus dem Gleichgewicht gerät und wir es einfach wieder ins Gleichgewicht bringen. Es ist nie das perfekte Gleichgewicht, aber wir bringen es wieder in die Spur.“