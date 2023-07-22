日本時間7月22日、エンゼルスは本拠地でパイレーツと対戦。エンゼルス・大谷翔平は前回登板から中6日での登板が予定されており2登板連続5回降板からの巻き返しを図る。今季８勝目を目指し、自身のバットでの活躍にももちろん注目だ。
スターティングメンバー
パイレーツ
先発ピッチャー：ヨハン・オビエド 3勝10敗 防御率 4.53 奪三振97
1. ジャック・スウィンスキー （中）
2. ブライアン・レイノルズ（左）
3. カルロス・サンタナ（一）
4. チェ・ジマン（DH）
5. ヘンリー・デービス（右）
6. ジャレッド・トリオロ（三）
7. トゥクピタ・マルカーノ（遊）
8. エンディ・ロドリゲス（捕）
9. ニック・ゴンザレス（二）
エンゼルス
先発ピッチャー：大谷翔平 7勝5敗 防御率 3.50 奪三振139
1. ザック・ネト（遊）
2. 大谷 翔平 （投）
3. ミッキー・モニアック（中）
4. テイラー・ウォード（左）
5. マイク・ムスタカス（三）
6. マット・サイス（捕）
7. ハンター・レンフロー （右）
8. トレイ・キャベッジ（一）
9. ルイス・レンヒーフォ（二）
1回表
1番：スウィンスキーは空振り三振
2番：レイノルズは二ゴロに終わる
3番：サンタナは四球を選ぶ
4番：チェ・ジマンは右フライに終わりチェンジ
1回裏
1番：ネトは三ゴロ
2番：大谷は四球
3番：モニアックは空振り三振
4番：ウォード空振り三振に終わりチェンジ
2回表
5番：デービス