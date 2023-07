Margot Robbie wollte Barbie „definitiv nicht" als oberflächlich darstellen.

Die Hollywood-Darstellerin spielt die ikonische Spielzeugpuppe in Greta Gerwigs neuem Kinofilm und war außerdem an der Produktion beteiligt. Von Anfang an sei es ihr wichtig gewesen, Barbie Persönlichkeit und Intelligenz zu verleihen.

„Ich wollte Barbie auf keinen Fall in irgendeiner Weise als geistlos darstellen. Unsere Geschichte ist so aufgebaut, dass Barbie alles sein kann. Barbie kann Präsidentin sein. Barbie kann eine Nobelpreisträgerin sein. Man sieht all diese Dinge am Anfang des Films, die zeigen, wie unglaublich intelligent Barbie ist“, berichtet die Schauspielerin im Gespräch mit ‚AU Review‘. „Aber gleichzeitig ist sie noch nicht mit so vielen Konzepten in Berührung gekommen, mit denen sie in der realen Welt konfrontiert wird.“

Die 33-Jährige fügt hinzu: „Es war also ein schmaler Grat, ihre Naivität zu spielen, ohne dass sie unintelligent wirkt, denn ich wollte nicht, dass sie als schal empfunden wird. Das ist einfach nicht interessant zu spielen. Es ist auch nicht interessant, sich das anzusehen. Und es gibt Momente im Film, in denen wir uns an Stereotypen anlehnen.“

Das Einarbeiten von Klischees sei wichtig gewesen, damit die Komödie funktioniere. „Aber es gibt auch Momente, in denen wir uns dachten: ‚Okay, wenn wir dieses bestimmte Klischee aufgreifen, wird es für die Leute langweilig sein‘“, schildert die blonde Schönheit.