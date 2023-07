Elton John fühlt sich „privilegiert", so spät in seiner Karriere als Headliner beim Glastonbury-Festival aufgetreten zu sein.

Der 76-jährige Sänger zog eine riesige Menschenmenge an, als er das Kult-Festival letzten Monat mit seinem vermutlich letzten Auftritt in Großbritannien abschloss. Im Gespräch mit dem ‚Mojo‘-Magazin bezeichnet der ‚I’m Still Standing‘-Künstler die Performance als eines der Highlights seiner Karriere. „Die Pyramid Stage war ein Karrierehöhepunkt und es war toll, mit einem Knall abzutreten. Ich fühle mich so privilegiert, dass ich das in diesem Stadium erleben durfte. Es gibt nur wenige Menschen, die das Glück haben, mit einem solchen Höhepunkt abtreten zu können. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, schwärmt der Weltstar.

Nach Glastonbury reiste der Brite für den Rest seiner ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tournee auf das europäische Festland. Obwohl er seine Konzerte jeden Abend vor Tausenden von Fans spielte, fühlten sich die Auftritte für Elton im Vergleich zur riesigen Festivalmenge intim an. „Nichts, was ich bisher gespielt habe, kommt an Glastonbury heran, was die Größe und den Umfang betrifft. Zwei Abende später in der Arena von Paris zu spielen, fühlte sich im Vergleich dazu an, wie in einem Nachtclub zu spielen“, gesteht der ‚Tiny Dancer‘-Interpret.