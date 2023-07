写真:ブライトンはサマーシリーズ初戦でチェルシーと戦う。三笘の出場はあるか ©Getty Images

プレミアリーグは、7月22日から7月30日にかけて、アメリカでプレシーズントーナメント「プレミアリーグ・サマーシリーズ」を開催する。

参加するのは日本代表MF三笘薫を擁するブライトン、マウリシオ・ポチェッティーノ新監督のもとでチーム再建を図るチェルシー、昨シーズンのプレミアリーグで4位になり、チャンピオンズリーグに出場するニューカッスルに加え、アストンヴィラ、ブレントフォード、フラムの合計6チーム。

各チームが3試合ずつを戦い、合計9試合が行われる。それぞれのチームにとっては、2023-24シーズンのプレミアリーグ開幕に向けて非常に重要なテストマッチの場となる。

SPOTV NOWでは、この「プレミアリーグ・サマーシリーズ」を全試合配信する。試合日程・配信予定は以下のとおり(※日時はすべて日本時間)。



◉プレミアリーグ・サマーシリーズ 試合日程

7月23日(日)

8:00~ チェルシー vs ブライトン

7月24日(月)

5:00~ フラム vs ブレントフォード

8:00~ ニューカッスル vs アストンヴィラ

7月27日(木)

6:30~ ブレントフォード vs ブライトン

8:00~ フラム vs アストンヴィラ

9:15~ ニューカッスル vs チェルシー

7月29日(土)

8:30~ ブライトン vs ニューカッスル

7月31日(月)

1:00~ アストンヴィラ vs ブレントフォード

3:45~ チェルシー vs フラム

このうち、チェルシー vs ブライトン、ブレントフォード vs ブライトン、ニューカッスル vs チェルシー、ブライトン vs ニューカッスル、チェルシー vs フラムの5試合は日本語実況解説で配信される。それ以外の4試合は英語での実況解説配信となる。