◇南関町役場・南関町健康を守る婦人の会（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）

◇人吉市人吉下球磨消防組合中央消防署（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「安心です」

O型「心配です」

B型「心配です」

AB型「安心です」

＝7月20日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ