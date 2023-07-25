日本時間7月26日、大谷翔平が所属するエンゼルスは、敵地でタイガースとの3連戦初戦に挑む。相手投手には今季防御率2.69と好調の技巧派左腕エドゥアルド・ロドリゲスが予定されており、難しい試合が予想されるが、逆転でのプレーオフ進出を狙うチームのためにも大谷が好左腕を攻略したいところだ。

スターティングメンバー

エンゼルス

先発ピッチャー：グリフィン・キャニング 6勝4敗 防御率 4.52 奪三振83

1. ルイス・レンヒーフォ（二）

2. 大谷 翔平 （DH）

3. テイラー・ウォード（左）

4. マイク・ムスタカス（三）

5. エドゥアルド・エスコバー （一）

6. ミッキー・モニアック（中）

7. ハンター・レンフロー（右）

8. チャド・ウォラック（捕）

9. アンドリュー・ベラスケス（遊）

タイガース

先発ピッチャー：エドゥアルド・ロドリゲス 6勝5敗 防御率 2.69 奪三振88

1. ザック・マキンストリー（三）

2. ライリー・グリーン（中）

3. スペンサー・トーケルソン（一）

4. ケリー・カーペンター（DH）

5. マット・ビアーリング（右）

6. ハビアー・バイエズ（遊）

7. アキル・バドゥー（左）

8. ザック・ショート（二）

9. ジェイク・ロジャース（捕）

一回表

1番：レンヒーフォはサードへの内野安打

2番：大谷は四球を選ぶ

3番：ウォードは空振り三振

4番：ムスタカスがライトへタイムリー二塁打を放つ（2 - 0）

5番：エスコバーは中フライ

6番：モニアックは二ゴロでチェンジ

一回裏

1番：マキンストリーは空振り三振

2番：グリーンは右安打

3番：トーケルソンは空振り三振

4番：カーペンターは空振り三振でチェンジ

二回表

7番：レンフローは見逃し三振

8番：ウォラックは四球

9番：ベラスケス