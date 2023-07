Russell Crowe zollt Sinéad O’Connor in einer rührenden Abschiedsnachricht Tribut.

Der australische Schauspieler war ein großer Fan der irischen Sängerin, die gestern (26. Juli) im Alter von 56 Jahren verstarb. In einem emotionalen Abschiedspost auf Twitter schrieb Russell über eine Begegnung mit der ‚Nothing Compares 2 U‘-Interpretin: „Letztes Jahr arbeitete ich in Irland und eines Abends trank ich ein Bier mit ein paar Freunden draußen in der Kälte vor einem Pub in Dalkey. Plötzlich lief eine Frau an uns vorbei. In einem großen Parka, Reißverschluss bis oben zugezogen, den gesenkten Kopf unter einem Schal verborgen. Einer meiner Freunde murmelte etwas, sprang auf und lief ihr nach. Dreißig Meter weiter umarmten sich mein Freund und die Frau und winkten mich herüber. Dort unter den Straßenlaternen mit nebligem Atem traf ich Sinéad. Sie schaute mir in die Augen und sagte mit entwaffnender Sanftheit: ‚Oh, du bist es, Russell.‘“

Offenbar machte die legendäre Musikerin einen starken Eindruck auf den ‚Gladiator‘-Darsteller. „Sie kam mit uns an den Tisch, saß in der Kälte und bestellte einen Tee. Ohne Hindernisse sprachen wir über die Hitzewelle in Dublin, Lokalpolitik, amerikanische Politik, der andauernde Kampf für die Anerkennung der indigenen Bevölkerung an vielen Orten, aber insbesondere in Australien, ihre schönen Erinnerungen an Neuseeland, Glaube, Musik, Filme und ihren Bruder, den Schriftsteller“, berichtet Crowe in seinem Text weiter, „ich hatte die Chance ihr zu sagen, dass sie eine meiner Heldinnen war.“