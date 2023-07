Tessa Bergmeier bekam von einer TV-Show eine harsche Abfuhr.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin bewies schon bei ihren ersten TV-Auftritten in der Modelsendung, dass sie das Zeug zum Reality-Star hat. Damals war Tessa die wohl polarisierendste Kandidatin ihrer GNTM-Staffel. Und auch im Nachhinein wirkte die heute 33-Jährige an so einigen Trash-TV-Formaten mit. Eine Sendung wollte sie vor kurzem dennoch nicht dabei haben. Um welche Fernsehshow es sich handelte, gab die Influencerin allerdings nicht preis. „Ich starte den Tag mit nicht so guten Nachrichten. Ich wurde für ein Format gecancelt, auf das ich mich mega gefreut hatte, weil das einfach super zu mir gepasst hätte“, erzählt sie ihren Instagram-Followern in einer Story.

Dass sie das Produktionsteam ablehnte, muss Tessa laut eigener Aussage erst einmal verkraften. Denn eigentlich war sie fest davon ausgegangen, Teil des Casts zu werden. Allerdings, so glaubt die einstige Dschungelcamperin zu wissen, sei sie wohl einfach nicht skandalträchtig genug. „Es gibt in der Öffentlichkeit einfach viele Menschen, die ihre kompletten Beziehungen irgendwo breittreten und irgendwelche Storys erfinden, die dann halt 20 Jahre spannender sind. Dann muss ich passen, da bin ich halt zu langweilig“, berichtet Tessa in ihrer Story weiter.