Sänger The Weeknd ist nicht nur als Hauptdarsteller in der umstrittenen Erotik-Thrillerserie 'The Idol' zu sehen, er wirkte auch hinter den Kulissen an der Produktion mit. Was er mit der Serie "vor allem jungen Künstlern" zeigen will, verriet er im Interview.

Im TV werden immer wieder die Schattenseiten der Unterhaltungsbranche gezeigt, doch es scheint, als würde die HBO-Show 'The Idol' (exklusiv auf Sky Q und über WOW) noch einen Schritt weiter gehen. In der aufgrund der vielen Sexszenen viel diskutierten Showbusiness-Satire schlüpft Lily-Rose Depp in die Rolle von Popstar Jocelyn, die nach einem Nervenzusammenbruch ihren Status als Weltstar verteidigen und ein fulminantes Comeback hinlegen will. Wer ihr dabei helfen soll? Ein zwielichtiger Clubbesitzer namens Tedros, der von Popstar Abel Tesfaye, besser bekannt als The Weeknd, verkörpert wird. Der kanadische Musiker spielt jedoch nicht nur eine der Hauptrollen, er ist auch gleichzeitig Mitschöpfer der US-Serie. Der 33-Jährige erklärte im Gesppräch mit der Agentur teleschau, dass er sich für 'The Idol' von seinem eigenen Umfeld inspirieren ließ: "Jocelyn ist definitiv von meinen persönlichen Erfahrungen und den Erlebnissen anderer Künstler inspiriert." Der Sänger fügte hinzu: "Ich habe das Glück, in meinem Leben einige richtige Entscheidungen getroffen zu haben. Ich kann mittlerweile genau das tun, was ich liebe, mit den Menschen, die ich liebe und denen ich blind vertraue. Jocelyn wiederum zeigt, was passiert wäre, wenn ich in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen hätte. Die Serie dient sozusagen dazu, der Welt und vor allem jungen Künstlern zu zeigen, was passiert, wenn man den falschen Weg einschlägt." Zudem erklärte der Superstar, dass es in der Musikbranche allgemein schwierig sei, erfolgreich zu sein und es auch zu bleiben. "Es ist kompliziert, und man muss sich ganz genau überlegen, was man bereit ist, zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen", so Tesfaye. Während er sich durchaus mit dem Leben von Popstar Jocelyn identifizieren kann, sieht es bei seiner Rolle als Clubbesitzer Tedros völlig anders aus. "Er erinnert mich vom Style her an Dracula", so The Weeknd lachend. "Er trägt auf jeden Fall Klamotten, die ich niemals kaufen würde."