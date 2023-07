Der Eagles-Gründer Randy Meisner ist verstorben.

Der Bassist, der die Band am Anfang der 1970er Jahre gemeinsam mit Don Felder, Don Henley, Glenn Frey und Bernie Leadon gegründet hatte, verstarb am Mittwochabend (26. Juli) in Los Angeles an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, dies gab die Musikgruppe bekannt.

Auf ihrer Website verkündete die Band in einem Statement: „Die Eagles sind traurig darüber, berichten zu müssen, dass das Gründungsmitglied der Band, der Bassist und Sänger Randy Meisner gestern Abend (26. Juli) in Los Angeles im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) verstarb. Als der originale Bassist der Country-Rock-Gruppe Poco stand Randy an der Spitze der musikalischen Revolution, die am Ende der 1960er Jahre in Los Angeles startete … Randy ist ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am anfänglichen Erfolg der Band beteiligt gewesen. Der Stimmumfang des Stars ist erstaunlich gewesen, wie in der charakteristischen Ballade 'Take It to the Limit' deutlich wird." Die Details zu der Beerdigung des Musikers würden noch „ausstehen“. Randy hatte die Band im Jahr 1977 verlassen und wurde durch Timothy B. Schmit ersetzt, dieselbe Person, die die Aufgabe des Bassisten übernahm, als der Künstler seine vorherige Gruppe Poco verließ. Anschließend hatte der Star eine Reihe von Soloalben auf den Markt gebracht, darunter im Jahr 1978 eine selbstbetitelte Platte und 1980 'One More Song'. Im Jahr 2015 ordnete ein Richter an, dass Randy kontinuierlich medizinisch versorgt werden müsse, nachdem bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Aus den Gerichtsakten ging zudem hervor, dass er mit schweren Alkoholproblemen zu kämpfen hatte.