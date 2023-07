Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh und ihr langjähriger Verlobter haben sich fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Verlobung das Ja-Wort gegeben.

Die 60-jährige 'Everything, Everywhere All at Once'-Schauspielerin und Jean Todt heirateten am Donnerstag (27. Juli) in Genf in der Schweiz im Beisein von ihren Freunden und Verwandten.

Der 42-jährige brasilianische Formel-1-Rennfahrer Felipe Massa teilte Fotos des glücklichen Paares, das sich 2004 verlobt hatte, sowie sprach über ihre Liebesgeschichte und betitelte den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Eine glückliche Ehe #JeanTodt und #michelleyeoh, ich liebe euch so sehr.“ Das glückliche Paar hatte sich am 4. Juni 2004 in Shanghai kennengelernt und etwas mehr als einen Monat später, am 24. Juli 2004, machte Todt der Darstellerin einen Heiratsantrag. Es dauerte 6.992 Tage, bis das Paar vor den Altar trat. In dem goldgerahmten Brief des Bräutigams ist zu lesen: „Wir sind so glücklich darüber, diesen besonderen Moment gemeinsam feiern zu können!" Michelle, die Buddhistin ist, hatte zuvor enthüllt, dass sie keine Kinder bekommen könne, was der Grund für ihr Ehe-Aus mit Dickson Poon, dem Besitzer von Harvey Nichols und anderen Unternehmen, gewesen sei.