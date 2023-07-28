日本時間7月29日、大谷翔平が所属するエンゼルスは、大谷の超人的な活躍にも助けられて昨日まで行われたタイガース3連戦をスウィープ。好調を維持したまま、ブルージェイズとのワイルドカードをかけた直接対決に挑む。エンゼルスの先発は先日トレードで獲得したばかりのルーカス・ジオリト、ブルージェイズはエースのケビン・ゴーズマンと好投手同士の対戦に。

スターティングメンバー

エンゼルス

先発ピッチャー：ルーカス・ジオリト 6勝6敗 防御率 3.79 奪三振131

1. ザック・ネト（遊）

2. 大谷 翔平 （投）

3. ミッキー・モニアック（中）

4. テイラー・ウォード（左）

5. マイク・ムスタカス（三）

6. マット・サイス（捕）

7. ハンター・レンフロー（右）

8. トレイ・キャベージ（一）

9. ルイス・レンヒーフォ（二）

ブルージェイズ

先発ピッチャー：ケビン・ゴーズマン 7勝5敗 防御率 3.18 奪三振162

1. ウィット・メリフィールド（二）

2. ボー・ビシェット（遊）

3. ブランドン・ベルト（DH）

4. ブラディミール・ゲレーロJr.（一）

5. ジョージ・スプリンガー（右）

6. マット・チャップマン（三）

7. ドールトン・バーショ（左）

8. ダニー・ジャンセン（捕）

9. ケビン・キアマイアー（中）