◇玉名市役所天水支所（午前9時45分～正午）

◇同市役所岱明支所（午後2時～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「困っています」

B型「安心です」

AB型「安心です」

＝7月27日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ