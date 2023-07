Katja Krasavice gibt preis, dass Dieter Bohlen gegen ihren DSDS-Vertrag verstoßen habe.

Die Rapperin saß in der vergangenen Ausgabe der RTL-Castingshow an der Seite des Pop-Titans in der DSDS-Jury. Gleich zu Beginn der Staffel gab es jedoch Streit zwischen den beiden: Bohlen beleidigte die Kandidatin Jill Lange auf sexistische Weise, was Krasavice so nicht auf sich sitzen lassen konnte. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten die zwei ihre Meinungsverschiedenheiten nicht klären. Jetzt verrät die ‚Sextape‘-Interpretin, dass der Chefjuror mit seinen Aussagen offenbar sogar gegen eine Vertragsklausel verstoßen habe. In ihrem Podcast ‚Queen of Bitches‘ behauptet Katja: „Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein.“

Co-Host Marwin Balsters wollte daraufhin wissen, ob die Musikerin diese Vorgaben tatsächlich auch vertraglich absichern ließ. Krasavice dazu: „Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen.“ Damit sie in der Show reagieren könne, habe sie deshalb die entsprechenden Klauseln aufnehmen lassen: „Ich wollte mich davor schützen und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen und fertig. Ich werde mit ihm streiten, ganz einfach.“ Dass sie in der kommenden DSDS-Staffel nicht mehr dabei ist, ist kaum verwunderlich. Trotzdem ist Katja Krasavice zufrieden mit ihrem Auftritt in dem RTL-Format: „Ich bin enttäuscht von ihm, bin aber stolz auf mich. Am Ende habe ich das Ding gerockt, es war meins. Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist.“