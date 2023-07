Matthew McConaughey ist noch unentschlossen, ob er Hollywood gegen eine Karriere in der Politik eintauschen will.

Der 53-jährige Oscar-Preisträger hat sich in den letzten Jahren verstärkt in die Politik eingebracht und nach einer Schießerei an einer Schule in seiner Heimatstadt Uvalde, Texas, im Jahr 2022 mit US-Präsident Joe Biden über eine Waffenreform diskutiert - doch Matthew weiß noch nicht, ob seine Zukunft im Amt liegt. Während eines Auftritts in der US-Fernsehsendung 'This Week' wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, für ein Amt zu kandidieren, und Matthew antwortete: "Das ist eine große Frage, die ich immer noch nicht weiß."

Der ‘Dallas Buyers Club’-Darsteller sprach auch über seine Greenlights Grant Initiative, die er im Juli zusammen mit seiner Frau Camila Alves ins Leben gerufen hat, um Gemeinden dabei zu helfen, Zugang zu staatlichen Zuschüssen zu erhalten, um Gewalt an Schulen zu verhindern und die psychische Gesundheit junger Menschen zu unterstützen. Er fügte hinzu: "Als Privatperson mit meiner Frau eine Idee wie die Greenlights Grant Initiative zu haben. Mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um sie zu unterstützen, nicht um ihnen die Arbeit abzunehmen, sondern um ihnen dabei zu helfen, das zu tun, was sie von Anfang an vorhatten. Es gibt ein Argument dafür, dass das, was ich gerade tue, in kleinem Rahmen nützlicher ist."

Matthew wurde zuvor als möglicher Anwärter auf das Amt des texanischen Gouverneurs gehandelt, aber er dementierte jegliche Pläne für eine Kandidatur.