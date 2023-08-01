◇芦北町芦北建設会館・県建設業協会芦北支部青年部（午前10時～正午・午後1時10分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「困っています」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝7月27日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇芦北町芦北建設会館・県建設業協会芦北支部青年部（午前10時～正午・午後1時10分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
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B型「安心です」
AB型「安心です」
＝7月27日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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