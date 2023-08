Janni Kusmagk kann auf Dauer in Deutschland nicht glücklich werden.

Zusammen mit ihrem Ehemann Peer Kusmagk und den drei gemeinsamen Kindern ist die ehemalige Profisurferin gerne auf der ganzen Welt unterwegs. Und obwohl sie regelmäßig in ihr Heimatland zurückkehrt, kann sich Janni laut eigener Aussage nicht so recht vorstellen, dauerhaft in Deutschland zu leben. Auf Instagram beschrieb die dreifache Mutter jetzt mehrere Situationen, die sie während ihres derzeitigen Aufenthaltes in Potsdam erlebte. Dazu erklärte sie: „Irgendwie merke ich immer mehr, dass hier so wenig zusammenpasst. Dass hier so viel erhalten, und so wenig erschaffen wird. Und das man beim Erhalten so viel hält, das man seine Lebendigkeit dabei verliert.“

Der Alltag in Deutschland sei einfach nicht ihr Ding: „Funktionieren statt fühlen. Glücklich scheint es nicht zu machen.“ Eine dauerhafte Rückkehr in ihre alte Heimat kommt für Janni deshalb nicht wirklich infrage. Schon vor längerer Zeit schrieb sie dazu auf Instagram: „Ich glaube würden wir in Deutschland leben wäre es vermutlich dann doch eher ländlich oder am Meer.“