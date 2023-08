Als Charlotte York spielte sie sich in der Kult-Serie 'Sex and the City' in die Herzen von Millionen Zuschauern weltweit. Ob als hoffnungslose Romantikerin, Herzblut-Mama oder Karriere-Frau: Über mehrere Staffeln und Jahre konnten Fans der Serie stets mit Charlotte mitfiebern und mitleiden.

Auch in der 'Sex and the City'-Fortsetzung 'And Just Like That...' (exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW) schlüpft Kristin Davis wieder in die Schuhe von Charlotte und zeigt auf herrliche Art und Weise, wie sich ihr Leben mit zunehmendem Alter verändert. In einem Interview gegenüber 'Bang' zeigte sich die 58-Jährige stolz auf die Entwicklung ihrer Rolle und stellte mit Blick auf die aktuell zweite Staffel klar: „Ich persönlich würde Charlotte niemals einen Ratschlag geben. Charlotte muss die Dinge durchleben und an den Herausforderungen wachsen, die ihr in den Weg gestellt werden." Die Darstellerin gab in dem Zusammenhang zu, dass sie über die Jahre immer mehr Gemeinsamkeiten mit Charlotte York finden konnte und erklärte: „Wir alle können uns in gewisser Weise mit unseren Rollen identifizieren und spüren eine tiefe Verbindung. Und das ist es, was das Fernsehen und auch Filme tun können – nämlich Menschen verbinden." Kein Wunder also, dass Kristin gegenüber Bang förmlich davon schwärmte, dass mit 'And Just Like That…' die Reise ihrer Kult-Rolle weitergeht. „Sowas hätten wir uns niemals erträumen können. Wir haben großes Glück gehabt – vor allem dank der Fans. Wenn sie uns nicht unterstützt hätten, hätten wir niemals weitermachen können", erklärte die Prominente. Die 58-Jährige ergänzte lächelnd: „Unsere Branche ist so aufgebaut, dass sie diese Art von Langlebigkeit nicht unbedingt fördert. Und wir waren für lange Zeit ein stückweit die Regelbrecher in der Branche. Es ist so selten – und wir sehen es niemals als selbstverständlich an, dass wir die Geschichten bis heute noch erzählen dürfen."