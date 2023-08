James Arthur fühlt sich „sehr geerdet", seit er Vater ist.

Der britische Sänger durfte im November 2022 sein erstes Kind auf der Welt begrüßten. Töchterchen Emily zieht er zusammen mit seiner Freundin Jessica Grist groß. Und schon jetzt ist der 35-Jährige unheimlich verzückt von seiner kleinen Prinzessin.

„Emily ist unglaublich. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was ich für sie empfinde“, schwärmt er gegenüber dem ‚Best‘-Magazin. „Sie war in mentaler Hinsicht so gut für mich. Sie ist mein Anker geworden. Die meiste Zeit meines Lebens war ich ein einsamer Wolf in meinem egoistischen Bestreben, trotz meiner schwierigen Anfänge erfolgreich zu sein. In dem Moment, als Emily geboren wurde, überkam mich sofort ein Gefühl der Gelassenheit, und ich dachte: Ich bin nicht annähernd so wichtig wie dieses kleine Baby, für das ich nun ein Vater sein muss. Ich fühle mich sehr geerdet. Sie ist das Schönste, was man sich vorstellen kann."

Der ‚Impossible'-Hitmacher, der 2013 als Gewinner der Castingshow ‚The X Factor' berühmt wurde, erklärt weiter, dass er in der Vergangenheit „besessen" davon war, erfolgreich zu sein. „Ich habe das Gefühl, dass ich über Nacht erwachsen geworden bin. Die Leute sagen oft, ich sei emotional intelligent, aber ich habe nicht verstanden, was der eigentliche Sinn von all dem ist. Ich war auf ungesunde Weise davon besessen, nur für meine Musik anerkannt zu werden. Jetzt, wo ich Emily habe, hat sich meine ganze Motivation geändert“, offenbart er.