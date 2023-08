Matthew Broderick fand es "schwierig", Rollen zu bekommen, als er älter und ”faltig" wurde.

Der 61-jährige Schauspieler ist seit über 40 Jahren im Geschäft, ist aber vor allem für seine Rolle als Teenager in dem Film ‘Ferris macht blau’ von 1986 bekannt. Und er gab zu, dass das Jahrzehnt nach der Veröffentlichung des High-School-Klassikers von "Höhen und Tiefen" geprägt war, da er darum kämpfte, in erwachseneren Rollen besetzt zu werden.

Er sagte der Zeitung ‘The Guardian’: "Ich meine, ja, ich hatte einen schönen frühen Erfolg. Aber es ist nicht einfach, diesen ersten Schwung aufrechtzuerhalten. Es ist immer eine schwierige Umstellung für Kinderschauspieler, junge Schauspieler. Die Leute sehen das Kind aus […] Die Leute assoziierten mich mit jüngeren Rollen, aber ich wollte, dass sie mit mir kommen und sich an die Tatsache gewöhnen, dass ich faltig bin. Und das war schwer. Die 90er Jahre waren hart. Es gab viele Höhen und Tiefen. Aber ich habe immer versucht, am Ball zu bleiben, mit dem Herzen dabei zu sein. Hoffentlich bleibt man so im Spiel." Der 'Painkiller'-Star hat sich mit der Tatsache "abgefunden", dass er immer als Ferris Bueller bekannt sein wird, obwohl er sich unwohl fühlt, wenn er an sein "Vermächtnis" denkt. "Was ist mein Vermächtnis? Nun, ich bin Ferris Bueller, nehme ich an. Das muss ich akzeptieren. Und ich mag es. Ich habe meinen Frieden damit gemacht”, so Broderick weiter.

Im kommenden Januar wird Matthew an der Seite seiner Ehefrau Sarah Jessica Parker - mit der er den 20-jährigen Sohn James Wilkie und die 14-jährigen Zwillinge Marion Loretta und Tabitha Hodge hat - in einer West End-Produktion von 'Plaza Suite' zu sehen sein, nachdem er das Stück im vergangenen Jahr am Broadway aufgeführt hatte, und der Schauspieler gab zu, dass er das Talent seiner Frau bewundert.