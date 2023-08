Lil Wayne ist sich sicher, dass es für neue Künstler unmöglich ist, ohne soziale Medien einen Durchbruch zu landen.

Der ‚Lollipop‘-Hitmacher – der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt – räumte ein, dass echtes Talent zwar immer noch unerlässlich sei, um an die Spitze zu gelangen, aber er glaubt auch, dass es ohne eine Online-Präsenz und die Bekanntheit, die sich für aufstrebende Sänger und Rapper bietet, keine Chance gibt.

Auf die Frage, was neue Acts für den Durchbruch brauchen, sagte er gegenüber ‚Billboard‘: „Heute muss man sich mit Social Media auskennen. Wenn man das nicht tun, braucht man ein Team, das dies tut. Das heißt, die Hauptsache heute ist das, was es gestern und vorgestern war: Man muss einfach echtes Talent haben. Echtes, unvergängliches und unbestreitbares Talent. So bringt man immer noch einen Künstler heraus. Wenn man das bei einem Künstler gefunden haben, dann muss man das nutzen und ihn hervorheben und das ist schwer. Es gibt viele Künstler, die genau das sein wollen, was sie in den sozialen Medien sehen und hören. Sie wollen einfach nur das sein, anstatt das zu sein, was sie tatsächlich sein können. Bringt man sie also dazu, an das zu glauben, was sie sind und was sie wirklich sein können. Und auch wenn es eine Herausforderung ist, war diese Herausforderung für mich immer eines der lustigsten Dinge überhaupt. Ich liebe es.“

Der 43-jährige Rapper glaubt, dass sich Hip-Hop in den letzten Jahren mehr verändert hat als je zuvor, was er auf den Aufstieg der sozialen Medien zurückführt. Er fügte hinzu: „Gerade jetzt ist die Zeit, in der ich die meisten Veränderungen in unserem Genre sehe, denn damals denke ich, dass es mehr Fortschritt als Veränderung war. Fortschreiten von dem, was bereits vor uns lag, und auch wir ehren das, was vor uns liegt.“