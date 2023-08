Matty Healy befürchtete, ins Gefängnis zu kommen, nachdem er seinen Bandkollegen Ross MacDonald auf der Bühne in Malaysia geküsst und damit die Anti-LGBTQ-Gesetze des Landes kritisierte.

The 1975 wurden letzten Monat aus dem südostasiatischen Land verbannt, in dem gleichgeschlechtliche Aktivitäten illegal sind, nachdem der 34-jährige Frontmann gegen die Gesetze protestiert hatte, indem er seinen männlichen Bassisten Ross während ihrer Show beim Good Vibes Festival in Kuala Lumpur am 21. Juli küsste. Matty hat nun enthüllt, dass er und Ross sich fast die Köpfe rasiert haben, um sich auf einen möglichen Gefängnisaufenthalt vorzubereiten.

Während einer Show auf Hawaii am 6. August sagte Matty der Menge: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mich nicht um irgendeinen weißen Retterkomplex schere. Was ich sagen will, ist, dass das Richtige zu tun, oft ziemlich viele Opfer und sehr wenig Belohnung beinhaltet. Und wenn man sieht, dass man das Richtige tut, braucht man nur sehr wenig Opfer, und dann bekommt man alle Belohnungen. Und Ross und ich hätten uns fast die Köpfe rasiert, weil wir dachten, wir würden ins Gefängnis gehen, weil wir verdammt sind.“ The 1975 spielten letzten Monat ein Headliner-Set am Freitag auf dem Good Vibes Festival, als Matty und Ross auf der Bühne knutschten. Die Veranstaltung sollte für den Rest des Wochenendes stattfinden, wurde aber nach dem umstrittenen Kuss abrupt von den Behörden abgesagt. Bevor er Ross küsste, sagte Matty zu der Menge: „Ich habe einen Fehler gemacht. Als wir Shows gebucht haben, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich verstehe den verdammten Punkt nicht ... The 1975 in ein Land einzuladen und uns dann zu sagen, mit wem wir Sex haben können. Es tut mir leid, wenn dich das beleidigt und du religiös bist... Aber eure Regierung ist ein Haufen verdammter R******. Das ist mir egal. Wenn du drängst, werde ich zurückschlagen. Ich bin nicht in der verdammten Stimmung. Ich bin mir sicher, dass viele von euch schwul und progressiv und cool sind. Ich wollte diese Show gestern absagen und wir hatten ein Gespräch. Wir sagten: ‚Wisst ihr was? Wir können die Kinder nicht im Stich lassen, weil sie nicht die Regierung sind.‘“ Das malaysische Ministerium für Kommunikation und Digitales sagte über die Absage des Festivals nach dem Kuss: „Das Ministerium hat seine unerschütterliche Haltung gegenüber allen Parteien unterstrichen, die malaysische Gesetze herausfordern, lächerlich machen oder gegen sie verstoßen ... Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Ticketinhabern, Verkäufern, Sponsoren und Partnern. Wir sind uns der Zeit, Energie und Mühe bewusst, die Sie investiert haben, um dieses Festival zu einem Erfolg zu machen, und wir schätzen Ihre unerschütterliche Unterstützung.“ Der Rest der Asien-Tournee von 1975, die Stopps in Jakarta, Indonesiens We the Fest und eine Show in Taipeh, Taiwan, umfasste, wurde ebenfalls abgesagt.