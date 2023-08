Kelly Clarkson hat den Text zu ‚Piece by Piece‘ geändert, um ihre Trennung von Brandon Blackstock widerzuspiegeln.

Die 41-jährige Popsängerin performte kürzlich während ihrer Las Vegas-Residenz die geänderte Version des Tracks und Kelly erklärte dem Publikum die Bedeutung hinter der Änderung.

Die Sängerin, die zwischen 2013 und 2021 mit Brandon verheiratet war, sagte: „Dieser Song, den ich ursprünglich geschrieben habe, war einfach super hoffnungsvoll, oder? Und nun, manchmal verwandelt sich Hoffnung in Hoffnungslosigkeit, also los geht's, ‚Piece by Piece‘.“ Der Song ist eine Fortsetzung von Kellys Hitsingle ‚Because of You‘ aus dem Jahr 2004, die sich auf den Schmerz konzentriert, den abwesende Elternschaft ihr zugefügt hat. In der Originalversion von ‚Piece by Piece‘ sang Kelly: „Er geht nie weg / Er bittet nie um Geld / Er kümmert sich um mich / Er liebt mich.“ Aber in der geänderten Version des Stücks sang sie: „Ich gehe einfach weg / wenn sie um Geld bitten / Ich kümmere mich um mich / Weil ich mich liebe.“

Außerdem verriet Kelly zuvor, dass sich ihre Kinder weiterhin wünschen, dass sie sich wieder mit ihrem Ex-Mann vereinen wird. Die Sängerin, die mit Brandon Remy (7) und River (8) hat, verriet, dass ihre Kinder weiterhin auf eine Versöhnung hoffen. Kelly sagte im Podcast ‚We Can Do Hard Things‘: „Die Kinder werden es immer noch schwer haben. Es spielt keine Rolle, ob du bleibst, es spielt keine Rolle, ob du gehst. Ich führe drei Jahre später immer noch Gespräche mit meinen Kindern. Meine Kinder sind gerade von meinem Ex zurückgekommen und jedes Mal, wenn erwähnt wird, dass er vielleicht mit jemand anderem zusammen ist ... Sie sind einfach sehr hartnäckig, wenn es darum geht, den Traum am Leben zu erhalten, dass wir eines Tages noch zusammen sein könnten.“