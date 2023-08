Russell Brands Beziehung zu Katy Perry war „ein bisschen chaotisch“.

Der 48-jährige Komiker war zwischen 2010 und 2012 mit dem Popstar verheiratet, aber Russell hat jetzt gestanden, dass die Romanze turbulent war.

Während eines Auftritts bei ‚Running Wild With Bear Grylls: The Challenge‘ teilte Russell mit: „Abgesehen von meinen Gefühlen der Zuneigung zu Katy ist es eine Zeit, an die ich mich als ein bisschen chaotisch erinnere und ein bisschen – für mich, ich spreche für mich selbst – ein wenig unverbunden.“ Russell bemerkte, dass ihre Ehe mit dem Höhepunkt seiner Filmkarriere zusammenfiel, als er in Filmen wie ‚Forgetting Sarah Marshall‘ und ‚Get Him to the Greek‘ mitspielte. Er fügte hinzu: „Einige Aspekte davon waren erstaunlich. Sie ist ein erstaunlicher Mensch und es war irgendwie unglaublich, für einen Moment in diesem ‚Auge des Wirbelsturms‘-Aspekt des Ruhms zu leben.“

Katy beschrieb ihre Romanze zuvor als den „ersten Bruch [ihres] idealistischen Verstandes“. Die ‚Dark Horse‘-Hitmacherin – die jetzt mit dem Schauspieler Orlando Bloom verlobt ist – verglich ihre Beziehung mit einem Tornado. Im Gespräch mit ‚60 Minutes Australia‘ erklärte Katy einmal: „Ich hatte mit 23, 24 und 25 Jahren großen Erfolg und dann traf ich jemanden, der interessant und anregend war. Es war wie ein Tornado, es war alles auf einmal.“ Darüber hinaus behauptete Katy zuvor, dass Russell sie per SMS darüber informiert habe, dass er an Silvester die Scheidung anstrebe. Der Popstar sagte 2013 der ‚Vogue‘: „Er ist ein sehr kluger Mann und ich war in ihn verliebt, als ich ihn heiratete. Sagen wir einfach, ich habe nichts mehr von ihm gehört, seit er mir eine SMS geschickt hat, in der er mir mitteilte, dass er sich am 31. Dezember 2011 von mir scheiden lässt.“