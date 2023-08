Riley Keough sagt, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrer Großmutter Priscilla Presley "ein bisschen im Umbruch" war, als sie um das Testament von Lisa Marie Presley kämpften.

Die Schauspielerin (34) war am Boden zerstört, als ihre Mutter im Januar im Alter von 54 Jahren starb. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung mit ihrer Großmutter Priscilla (78), nachdem diese das Testament ihrer Tochter angefochten hatte, indem sie eine Änderung aus dem Jahr 2016 anfechtete, die sie als Co-Treuhänderin ausschloss und stattdessen Keough und ihren Bruder Benjamin, der inzwischen verstorben ist, benannte.

Riley sagte in einem Interview mit der Zeitschrift ‘Vanity Fair’, dass ihre Beziehung jetzt "glücklich" sei, gab aber zu, dass Lisa Maries Tod "eine Menge Chaos" in der Familie verursacht habe. Sie sagte auf die Frage nach dem Thema: "Ich versuche zu überlegen, wie ich darauf antworten kann, ohne ein 20-minütiges Gespräch zu führen. Es gab ein bisschen Aufruhr, aber jetzt wird alles so sein, wie es war. "Alles, was in der Presse etwas anderes suggeriert, macht mich traurig, denn am Ende des Tages will (Priscilla) nur Graceland und die Presley-Familie und das Erbe lieben und schützen."

Riley fügte über die Auswirkungen von Lisa Maries Tod hinzu: "Alles fühlte sich an, als wäre der Teppich herausgerissen worden und der Boden unter uns weggeschmolzen. Alle waren ein wenig in Panik, wie es weitergehen sollte, […] Wir sind eine Familie, aber es gibt auch eine große geschäftliche Seite in unserer Familie."