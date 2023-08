写真:古橋の2戦連続ゴールはなるか

スコティッシュ・プレミアシップは8月12日、13日に第2節の6試合が行われる。昨シーズン王者セルティックが開幕節で快勝する一方、レンジャーズは完封負けと不覚を取った。例年通り2強の争いとなるのか、それとも他の勢力が台頭するのか。

◉注目カード

■アバディーン vs セルティック

2連覇中のセルティックはアウェイでアバディーンと対戦。開幕節ではロス・カウンティに4-2と快勝し、指揮官が交代したことによる不安をひとまず一掃した。昨シーズン得点王の古橋亨梧は1ゴール1アシストとハイパフォーマンスを披露しており、2試合連続ゴールに期待がかかる。前田大然や旗手怜央、岩田智輝、小林友希らその他の日本人選手にも注目だ。

■ハーツ vs キルマーノック

ハーツには小田裕太郎、田川亨介と2人の日本人選手が所属している。開幕節では小田がゴールを奪い、田川も途中出場して2-0の勝利に貢献。連勝を目指す試合となるが、8月10日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選の試合を戦い、中2日でこの試合を迎えることになるため、コンディション面が不安材料か。

■レンジャーズ vs リヴィングストン

開幕節でキルマーノックに0-1と不覚を取ったレンジャーズは、ホームでリヴィングストンと対戦する。プレミアシップでは通算30回対戦し、わずか1敗しか喫していない相手から確実に勝利を収め、ライバルのセルティックを追走したいところだ。

■その他の見どころ

開幕戦でハイバーニアンとの打ち合いを3-2と制したセント・ミレンは昇格組のダンディーとホームで対戦。その試合で惜しくも敗れたハイバーニアンはマザーウェルとのアウェイゲームに挑む。ロス・カウンティ vs セント・ジョンストンは、シーズン初勝利を懸けた対戦となる。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第2節 試合日程

8月12日(土)

23:00 ロス・カウンティ vs セント・ジョンストン

23:00 セント・ミレン vs ダンディーFC

23:00 レンジャーズ vs リヴィングストン

8月13日(日)

20:00 アバディーン vs セルティック

23:00 ハーツ vs キルマーノック

23:00 マザーウェル vs ハイバーニアン

※時刻はすべて日本時間