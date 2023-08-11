気象庁によると、11日09:14頃、青森県東方沖を震源とするM5.9の地震があり、青森県平内町・八戸市・五戸町・南部町、岩手県盛岡市・滝沢市で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：8月11日09:14頃n ・震源地 ：青森県東方沖(北緯41.2度、東経142.9度)n ・震源の深さ：約20kmn ・地震の規模：M5.9(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：青森県津軽北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部n ・震度3 ：青森県下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸南部、渡島地方東部、日高地方中部、日高地方東部、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、秋田県沿岸北部、秋田県内陸北部、秋田県内陸南部、山形県村山n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・青森県 ：平内町、八戸市、五戸町、南部町n ・岩手県 ：盛岡市、滝沢市n 【震度3】n ・青森県 ：青森市、五所川原市、つがる市、外ヶ浜町、鶴田町、中泊町、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、三戸町、田子町、階上町、新郷村、むつ市、東通村n ・岩手県 ：二戸市、八幡平市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町、軽米町、一戸町、普代村、野田村、花巻市、北上市、奥州市、金ケ崎町n ・北海道 ：函館市、新冠町、様似町n ・宮城県 ：登米市、栗原市、涌谷町、美里町、角田市、丸森町、石巻市n ・秋田県 ：井川町、鹿角市、大仙市n ・山形県 ：中山町