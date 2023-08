Shania Twain betet für die schnelle Genesung von Celine Dion.

Die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin hatte im vergangenen Dezember preisgegeben, dass sie am sogenannten Stiff-Person-Syndrom leide. Dabei handelt es sich um eine neurologische Krankheit, die steife Muskeln, Krämpfe und häufiges Stürzen bei den Betroffenen auslöst. Aufgrund der Symptome musste Celine bereits eine Reihe Konzerte und Auftritte absagen. Ihre Kollegin Shania Twain hat großes Mitgefühl mit der kanadischen Sängerin, wie sie jetzt im Gespräch mit ‚Billboard‘ verriet. „Ich bin so ein Fan von Celines Stimme“, erzählt Shania im Interview, „sie ist eine einzigartige und außergewöhnliche Vokalistin und Entertainerin. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann mit ihr in Verbindung setzen kann. Ich stelle es mir so schwierig vor und ich weiß — ich spreche nur aus eigener Erfahrung — wie schrecklich es ist, daran zu denken, dass dich etwas am Singen hindert oder dir die Freude am Leben nimmt. Deshalb bete ich einfach nur, dass sie das Ganze überstehen wird und wieder für uns auf der Bühne stehen kann.“

Shania Twain hatte in der Vergangenheit selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihre Musikkarriere zeitweise stark beeinflussten. Die Country-Sängerin hatte sich 2003 mit Lyme-Borreliose infiziert, wodurch Nervenschäden an ihren Stimmbändern entstanden. Nach einer Operation kehrte die ‚That Don’t Impress Me Much‘-Interpretin jedoch wieder ins Showgeschäft zurück.