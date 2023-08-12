（兵庫）神戸市中央区中山手通２丁目付近で盗撮の疑い　８月１２日午後［解決］

Published
2023/08/12 21:46 (JST)

兵庫県警によると、１２日午後２時３０分ごろ、神戸市中央区中山手通２丁目付近の路上で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：不明）

■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、神戸女子大学三宮キャンパス、★生田神社など

■その他
・兵庫県警は同日、この人物に警告をおこなったと公表した。

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