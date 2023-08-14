（兵庫）神戸市中央区加納町４丁目付近で声かけ　８月１４日午後

Published
2023/08/14 18:06 (JST)

兵庫県警によると、１４日午後３時２０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、小太り、茶色半袖、黒縁メガネ）

■実行者の言動や状況
・座っていた女子生徒らの隣に座り、声をかけた。
・「一緒に遊ばない？」
・「連絡先交換しよ」
・「お小遣いあげるから」

■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など

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