兵庫県警によると、１４日午後３時２０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、小太り、茶色半袖、黒縁メガネ）
■実行者の言動や状況
・座っていた女子生徒らの隣に座り、声をかけた。
・「一緒に遊ばない？」
・「連絡先交換しよ」
・「お小遣いあげるから」
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
兵庫県警によると、１４日午後３時２０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、小太り、茶色半袖、黒縁メガネ）
■実行者の言動や状況
・座っていた女子生徒らの隣に座り、声をかけた。
・「一緒に遊ばない？」
・「連絡先交換しよ」
・「お小遣いあげるから」
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
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