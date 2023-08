Ed Sheeran hat am Wochenende eine Schicht in einem LEGO-Store in Minneapolis übernommen.

Der Popstar stand am Samstagabend (12. August) im U.S. Bank Stadium auf der Bühne. Am Nachmittag vor seinem Konzert war der ‚Shape of You‘-Interpret überraschend als „Bauspezialist“ im LEGO-Geschäft der ‚Mall of America‘ tätig. Unter einen Clip, in dem Sheeran in der typischen Mitarbeiteruniform zu sehen ist, schrieb er auf Instagram: „Ja genau, ich bin hier in der Mall of America in Minnesota und ich habe mein LEGO-Outfit an. Ich werde ein Bauspezialist im LEGO-Store sein und ich werde das Lied ‚Lego House‘ singen.“

Während seiner Schicht half Ed jungen Kunden dabei, die richtigen Sets auszusuchen, baute Spielzeuge auf und verschenkte sogar einige signierte Boxen des beliebten Spielwarenherstellers. Über seinen spontanen Auftritt bei LEGO sagte der britische Megastar später: „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge der ‚Autumn Is Coming‘-Minifiguren mitgenommen und werde sie heute Abend bei meinem Gig verteilen. Bis später!“ Während seiner USA-Tour tauchte Ed bereits mehrfach überraschend an ungewöhnlichen Orten auf. In Chicago verkaufte der Popstar beispielsweise Hotdogs im Imbiss ‚Wieners Circle‘.