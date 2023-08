Austin Butlers Selbstzweifel vergehen erst, wenn ein Regisseur „Action“ ruft.

Der 31-Jährige begann im Alter von 12 Jahren mit dem Showbusiness und obwohl er für seine Rolle als King of Rock 'n' Roll in Baz Luhrmanns ‚Elvis‘ für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wurde, gab er zu, dass er immer Angst vor seiner Karriere gehabt habe.

Er sagte der ‚Sunday Times‘ auf die Frage, ob er sich jemals Sorgen gemacht habe, in Teenie-Drama-Shows gecastet zu werden, nachdem er im Kinderfernsehen angefangen hatte: „Absolut. Es gibt so viele Momente des Selbstzweifels. Ich habe mit 12 Jahren mit der Schauspielerei angefangen, also bin ich seit 20 Jahren dabei. Das ist verrückt. Und es gab viele Zeiten, in denen man diese Träume hatte, in denen man dachte: ‚Ich weiß nicht, ob es jemals wahr werden wird.‘ Also musste ich mich zwingen, herauszufinden: ‚Wie wirst du besser?‘“

Austin begann als Kinderdarsteller beim Disney Channel und Nickelodeon, wechselte dann zu Teenie-Dramen, bevor er 2018 sein Broadway-Debüt in der Wiederaufnahme von ‚The Iceman Cometh‘ an der Seite von Denzel Washington gab. Er fügte hinzu, dass er trotz seiner Befürchtungen, dass es nicht klappen würde, an der Schauspielerei festgehalte habe: „Das führte dazu, dass ich mit Denzel zusammenarbeitete. Das hat meine Karriere wirklich verändert. Es war eine große Herausforderung, mit einem absoluten Titanen zu arbeiten.“ Auf die Frage, ob seine Selbstzweifel jemals vorübergehen, sagte Austin: „Normalerweise nur, wenn ‚Action!‘ gerufen wird. Wenn du in diesem Moment ganz präsent bist, wird Angst zu Energie, aber dann, in dieser Nacht, kommt sie zurück. Und sie ist morgens wieder da.“