Matthew McConaughey, seine Frau Camila Alves-McConaughey und ihr Sohn Levi helfen dabei, Spenden für die Opfer der verheerenden Waldbrände auf Maui zu sammeln.

Der 53-jährige Hollywoodstar und sein ältestes Kind gaben bekannt, dass sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben, die sich auf die Bedürfnisse von Kindern konzentriert. Das geschieht über die Just Keep Livin Foundation des Paares und Baby2Baby, die Windeln, Kleidung und andere lebensnotwendige Dinge für Kinder in Katastrophengebieten bereitstellt.

In einer Videobotschaft begann der 53-jährige Schauspieler, der auch Vida (13) und Livingston (10) mit seiner Ehefrau hat: „Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich bereits über die ganze Verwüstung auf der Insel Maui Bescheid wissen. Die Brände dort drüben haben so viele Menschen aus ihren Häusern vertrieben und so viele Menschenleben gefordert. Diese Menschen müssen sich stabilisieren, um zu überleben. Camila, ich und Levi arbeiten mit dieser Organisation namens Baby2Baby zusammen. Sie arbeiten mit Partnern zusammen, die vor Ort in Maui sind und sagen: ‚Das ist es, was die Menschen jetzt brauchen. Das ist es, was die bedürftigsten Menschen brauchen.‘“

Der ‚Gold‘-Darsteller fuhr fort: „Das sind die Aloha Diaper Bank, die Hawaii Diaper Bank, die Maui Food Bank, das Pacific Birth Collective und Maui Rapid Response.“ Das seien Menschen und Organisationen, die vor Ort in Maui sind und wissen, was aktuell am dringendsten benötigt wird.