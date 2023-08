Madonna hat ihre neuen ‚Celebration‘-Tourdaten in Nordamerika bekannt gegeben, die nun nach der Etappe in Großbritannien und Europa stattfinden werden.

Nachdem berichtet wurde, dass die Queen of Pop die Proben für den verschobenen Abstecher wieder aufgenommen habe, nachdem sie am 4. Juni wegen einer „schweren bakteriellen Infektion“ ins Krankenhaus eingeliefert worden war, hat die ‚Vogue‘-Hitmacherin ihren verschobenen Lauf bekannt gegeben.

Die Tournee beginnt mit vier ausverkauften Shows in London am 14. Oktober. Madonna (65) wird dann nach Belgien, Dänemark, Schweden, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Italien und in die Niederlande reisen. In Deutschland spielt sie am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin.

Die nordamerikanische Etappe beginnt am 13. Dezember im Barclays Center in Brooklyn. Es gab einige Änderungen am Veranstaltungsort und leider mussten einige Termine abgesagt werden. In New York haben Fans, die Tickets für das zuvor geplante Konzert im Madison Square Garden am 27. August besitzen, die exklusive Möglichkeit, Tickets für die neu hinzugefügte Aufführung im Barclays Center am 16. Dezember zu kaufen. Die folgenden Shows finden nicht mehr statt: 27. Juli in Tulsa, 22. Dezember in Nashville, 15. Januar in San Francisco, 18. Januar in Las Vegas und 20. Januar in Phoenix. Rückerstattungen werden am jeweiligen Verkaufsort der Tickets angeboten. In einer Pressemitteilung hieß es: „Die Verschiebung aller Shows hatte oberste Priorität. Leider werden aufgrund von Terminkonflikten einige der unten aufgeführten Shows abgesagt. Madonna bedauert die Unannehmlichkeiten für die Fans und hofft, dass sie es in Zukunft wieder gut machen kann.“