The Killers haben sich entschuldigt, nachdem Brandon Flowers einem Publikum in Georgien gesagt hatte, dass ein russischer Fan ihr „Bruder“ sei.

Die ‚Smile Like You Mean It‘-Hitmacher wurden am Dienstag (15. August) gegen Ende ihrer Show in Batumi ausgebuht, nachdem sie einen Mann eingeladen hatten, mit ihnen während ‚For Reasons Unknown‘ Schlagzeug zu spielen, und der Menge in dem ehemaligen Sowjetstaat offenbart hatten, dass er aus dem Nachbarland stammte, das dort 2008 eingedrungen ist.

In Videoaufnahmen, die im Internet kursierten, sagte Brandon zu einer Mischung aus Jubel und Buhrufen: „Wir kennen die Etikette dieses Landes nicht, aber dieser Typ ist ein Russe. Bist du damit einverstanden, dass ein Russe hier heraufkommt?“ Nach dem Song wurde der 42-jährige Sänger erneut ausgebuht, als er das Thema ein zweites Mal ansprach. Er sagte: „Du kannst nicht erkennen, ob jemand dein Bruder ist? Er ist nicht dein Bruder? Wir trennen uns alle an den Grenzen unserer Länder? Bin ich nicht dein Bruder, da ich aus Amerika komme?“

Brandon forderte das Publikum auf, zu feiern, „dass wir zusammen hier sind“. Er fügte hinzu: „Ich möchte nicht, dass es hässlich wird. Und ich sehe euch als meine Brüder und Schwestern.“ Mariam Nikuradze, eine georgische Journalistin, behauptete auf X, dass viele Fans nach dem Song gegangen seien, und während die Band ihr Set beendete, verabschiedeten sie sich am Ende der Show nicht vom Publikum. Nach dem Aufschrei gab die Band eine Erklärung ab, in der sie sich entschuldigte und darauf bestand, dass sie niemanden beleidigen wollten. Sie sagten in der Nachricht, die auf ihren sozialen Kanälen geteilt wurde: „Gute Menschen Georgiens, es war nie unsere Absicht, jemanden zu beleidigen! Wir haben eine lange Tradition, Leute einzuladen, Schlagzeug zu spielen, und es schien von der Bühne aus, dass die erste Reaktion des Publikums darauf hindeutete, dass sie damit einverstanden waren, dass das Mitglied der Publikumsbeteiligung heute Abend mit uns auf die Bühne kam. Wir sind uns bewusst, dass ein Kommentar, der suggerieren soll, dass das gesamte Publikum und die Fans der Killers ‚Brüder und Schwestern‘ sind, missverstanden werden könnte. Wir wollten niemanden verärgern und entschuldigen uns. Wir stehen an Eurer Seite und hoffen, bald wiederzukommen.“ Russland hat seit seiner Invasion im Jahr 2008 20 % des georgischen Territoriums besetzt. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im vergangenen Jahr haben sich viele russische Staatsbürger auf den Weg in die Sicherheit Georgiens gemacht, das 1991 die Unabhängigkeit von der sowjetischen Herrschaft erlangte.