Demi Moore veröffentlicht Fotos der Hausgeburt von Rumer Willis zu deren 35. Geburtstag.

Die weltbekannte Schauspielerin brachte die ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘-Darstellerin, die sie mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis bekam, am 16. August 1988 zur Welt. Heute ist Rumer selbst Mutter, nachdem sie vor etwa drei Monaten ihre Tochter Louetta bei einer Hausgeburt gebar. Um ihrer Tochter zu deren Jahrestag zu gratulieren, postete Demi unter anderem einen Schnappschuss, auf dem sie Rumer während der schmerzhaften Wehen die Hand hält. Dazu schrieb sie: „Mein Leben hat sich verändert, als du geboren wurdest. Du hast Tiefe, Bedeutung und Sinn in meine Existenz gebracht, zusammen mit einem Verständnis für Liebe, das ich davor nicht kannte. Jetzt bist du hier, mein Baby, mit deinem eigenen Baby, und bringst noch größeren Sinn, mehr Magie und mehr Liebe in all unsere Leben. Ich bin so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Ru! Frohes neues Jahr! Fröhliche Feier des Lebens! Ich liebe dich!“

Rumer, die ihre kleine Tochter gemeinsam mit ihrem Partner Derek Richard Thomas großzieht, kommentierte den Post mit den Worten: „Oh Mama. Ich liebe dich so sehr. Zu wissen, was es bedeutet, eine kleine Seele in diese Welt zu setzen, gibt dem Ganzen eine ganz neue Bedeutung. Ich dachte immer, heute wäre mein Tag, aber jetzt weiß ich, dass es immer schon unser Tag war. Happy Birthday, Mama.“