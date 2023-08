Jessica Chastain hat früher Bananenschalen gegessen, damit die Leute sie "bemerken".

Der 46-jährigen Schauspielerin war es egal, ob die Leute sie wegen ihrer bizarren Snack-Wahl während ihrer Schulzeit für eine "Verrückte" hielten, weil sie einfach verzweifelt nach etwas Aufmerksamkeit suchte.

Im Podcast 'WTF with Marc Maron' gab sie zu: "Ich erinnere mich daran, wie ich in der Cafeteria saß und Orangen- und Bananenschalen aß, weil die Leute dadurch auf mich aufmerksam wurden. Die anderen Kinder sagten: 'Oh mein Gott, seht sie euch an.' Ich weiß, das ist schrecklich. Ich wollte nur, dass die Leute mich als Spinnerin wahrnehmen, dass ich existiere, irgendetwas.” Doch als sie auf die Junior High ging, war Jessica begeistert, durch das Wahlfach Theater gleichgesinnte Freunde zu finden. "Alle [waren] so verrückt wie ich, und wir konnten einfach Kunst machen und zusammen etwas unternehmen. Ich hatte sofort das Gefühl: 'Oh, das kann ich gut’”, so die Oscar-Preisträgerin.

Anfang des Monats gab die Oscar-Preisträgerin zu, dass sie während einer Aufführung ihrer Broadway-Show "A Doll's House" keine andere Wahl hatte, als ihr eigenes Erbrochenes zu schlucken. Das gestand sie im 'SmartLess'-Podcast: "Ich habe [auf der Bühne] gekotzt. Ich habe gekotzt und es geschluckt. Und niemand wusste es. Von da an habe ich mir gesagt: 'Ich esse in den drei Stunden vor der Show nichts mehr. Ich werde nur Wasser trinken.' Ich weiß nicht, ob ich nervös war - ich schluchzte irgendwie und lehnte mich vor und es passierte. Und ich dachte: 'Oh mein Gott.' Du kannst es nicht aus deinem Mund lassen." Das Stück hatte keine Pause, also konnte Jessica "niemandem sagen", dass sie krank war - nicht einmal ihrem Co-Star, mit dem sie eine Kussszene hatte.