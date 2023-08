マイリー・サイラスの新曲『ユースト・トゥ・ビー・ヤング』がリリース間近のようだ。ベルギーのブリュッセルに同新曲の「I say I used to be young」という歌詞が入ったポスターが登場、他にも過去曲『パーティー・イン・ザ・U.S.A.』『レッキング・ボール』『ザ・クライム』の歌詞が使用されている。

更にYouTubeでは全てのマイリーのMVのサムネイルに「Used To Be Young」の歌詞が出現している。

最近、ヴォーグのインタビューで同新曲の歌詞をシェアしていたマイリー、インスタグラムにはポスターが並んだ道路を車の群れが横切る動画を投稿している。

一方先週アルバム『バンガーズ』の発売10周年記念盤を告知していたマイリー、キャプションにも、「マイリーがかつて若かった(used to be young)時代の思い出の旅に出ましょう」と同新曲のタイトルが使用されていた。

同新曲のリリース日は明らかになっていない。

今年3月にはアルバム『エンドレス・サマー・バケーション』をリリースしたマイリー、最近は生前にシネイド・オコナーから送られたオープンレターが再び話題となっていた。『レッキング・ボール』のMVが、『愛の哀しみ』㎹でのシネイドのビジュアルに影響を受けたことをローリングストーン誌に明かしていたマイリー、同手紙を通してシネイドは「母親的精神と共に愛を込めて」と書いた上で、音楽業界の人間に弄ばれ餌食にならないようマイリーに注意を促していた。その後マイリーはシネイドがメンタルヘルスの施設を探していた2年前のツイートを引用、それを受けてシネイドは病気で悩んでいた自分を侮辱したとして、法的手段を取ることも示唆するなど確執が生まれていた。