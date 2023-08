Green Day veröffentlichen eine Neuauflage ihres Albums ‚Dookie‘ zum 30-jährigen Jubiläum.

Die Gruppe – bestehend aus Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool – feiert drei Jahrzehnte ihres Albums von 1994 mit der Veröffentlichung von ‚Dookie (30th Anniversary Deluxe Edition)‘. Die Neuauflage wird als limitierte Sechs-LP-Vinyl-Box, als Vier-CD-Box-Set und auch digital erhältlich sein.

‚Dookie (30th Anniversary Deluxe Edition)’ wird am 29. September veröffentlicht und enthält bisher unveröffentlichte ‚Dookie‘-Demos sowie Live-Aufnahmen von ‚Live At Woodstock (1994)‘ und ‚Live In Barcelona (June 5, 1994)‘, die nie veröffentlicht wurden. Darüber hinaus könnten sich Green Day-Fans mit Hunden freuen zu hören, dass das Bumper-Box-Set auch mit ‚Dookie‘-Hundekotbeuteln sowie Lufterfrischer geliefert wird. Zu den weiteren Gegenständen gehören ein Button-Set, eine Postkarte, ein Autoaufkleber, ein Magnet, ein Papierflugzeug und ein Poster. Das dritte Studioalbum der Band wurde ursprünglich am 1. Februar 1994 veröffentlicht. Die Musik, die Themen wie Angst, Beziehungen, Sexualität und Langeweile behandelte, stammt größtenteils aus der Feder von Frontmann Billie. Die Singles ‚Basket Case‘, ‚When I Come Around‘, ‚Longview‘, ‚She‘ und eine neu aufgenommene Version von ‚Welcome to Paradise‘, das ursprünglich auf dem Album ‚Kerplunk!‘ der Gruppe enthalten war, sind alle auf ‚Dookie‘ zu hören.

Im März gab Yusuf/Cat Stevens – der auch als Yusuf Islam bekannt ist – bekannt, dass er mit der Band zusammenarbeiten möchte. Auf die Frage, ob er heutzutage mit Popmusik auf dem Laufenden sei, sagte er gegenüber ‚NME‘: „Nicht sehr viel. Ich komme aus einer der Höhepunkte des Pop, als es jede Woche einen neuen Meilenstein gab, also neige ich dazu, diese Zeit am meisten zu hören. Aber ich liebe Green Day wegen ihrer Botschaft. ‚Know Your Enemy‘ ist ein unglaublicher Song mit einer Botschaft über den Irakkrieg, die genau zur richtigen Zeit kam.“ Auf die Frage, ob er mit der Gruppe zusammenarbeiten möchte, antwortete er: „Ja! Wow, das ist eine gute Idee. Ich glaube, sie haben sich meinen Song ‚Bitterblue‘ angehört, bevor sie ‚Know Your Enemy‘ gemacht haben, da ich kleine Häppchen davon in den Akkorden und einigen der Worte hören kann. Ich denke, wir könnten es auf jeden Fall schaffen.“

‚Dookie: 30th Anniversary Deluxe Edition’ Trackliste:

Vinyl Box (6LP):

LP 1: 'Dookie'

LP 2: 'Dookie Demos'

LP 3: 'Dookie Outtakes'

LP 4: 'Live at Woodstock (1994)'

LP 5 6: 'Live In Barcelona (June 5 '94)'

CD Box (4CD):

CD 1: 'Dookie'

CD 2: 'Dookie Demos Outtakes'

CD 3: 'Live at Woodstock (1994)'

CD 4: 'Live In Barcelona (June 5 '94)'

'Dookie':

1. 'Burnout'

2. 'Having A Blast'

3. 'Chump'

4. 'Longview'

5. 'Welcome to Paradise'

6. 'Pulling Teeth'

7. 'Basket Case'

8. 'She'

9. 'Sassafras Roots'

10. 'When I Come Around'

11. 'Coming Clean'

12. 'Emenius Sleepus'

13. 'In The End'

14. 'F.O.D.'

15. 'All By Myself'

'Dookie' 4-Track Demos:

1. 'Burnout'

2. 'Chump'

3. 'Pulling Teeth'

4. 'Basket Case'

5. 'She'

6. 'Sassafras Roots'

7. 'When I Come Around'

8. 'In The End'

9. 'F.O.D.'

10. 'When It's Time'

'Dookie' Cassette Demos:

1. 'When I Come Around'

2. 'Basket Case'

3. 'Longview'

4. 'Burn Out'

5. 'Haushinka'

6. 'J.A.R.'

7. 'Having A Blast'

'Dookie' Outtakes:

1. 'Christie Rd.'

2. '409 In Your Coffeemaker'

3. 'J.A.R.'

4. 'On The Wagon'

5. 'Tired of Waiting for You'

6. 'Walking The Dog (demo)'

'Live at Woodstock (1994)'

1. 'Welcome to Paradise (live)'

2. 'One Of My Lies (live)'

3. 'Chump (live)'

4. 'Longview (live)'

5. 'Basket Case (live)'

6. 'When I Come Around (live)'

7. 'Burnout (live)'

8. 'F.O.D. (live)'

9. 'Paper Lanterns (live)'

10. 'Shit Show (live)'

'Live In Barcelona (June 5 '94)'

1. 'Welcome to Paradise (live)'

2. 'One of My Lies (live)'

3. 'Chump (live)'

4. 'Longview (live)'

5. 'Burnout (live)'

6. 'Only Of You (live)'

7. 'When I Come Around (live)'

8. '2000 Light Years Away (live)'

9. 'Going to Pasalacqua (live)'

10. 'Knowledge (live)'

11. 'Basket Case (live)'

12. 'Paper Lanterns (live)'

13. 'Road to Acceptance'

14. 'Dominated Love Slave (live)'

15. 'F.O.D. (live)'

16. 'Christie Rd. (live)'

17. 'Disappearing Boy (live)'