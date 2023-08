Kerry Washington hat zugegeben, dass es ihr schwerfiel, ihre Schauspielerei und ihren Aktivismus zu verbinden.

Die 46-jährige Schauspielerin war schon immer eine prominente politische Verfechterin und engagiert sich seit ihrer Teenagerzeit im Aktivismus, aber sie war besorgt, dass ihr wachsender Ruhm sie dazu bringen würde, ihre Stimme aufzugeben.

Im Gespräch mit 'The Hollywood Reporter’ sagte Kerry: "Es ist beängstigend, wenn man in der Öffentlichkeit steht, Dinge zu sagen und Veränderungen zu bewirken, weil man so verletzlich ist. Viele Leute machen diese Arbeit nicht; sie gehen nicht tiefer in die Materie hinein, weil sie vor Angst gelähmt sind. Kann ich eine Stiftung leiten? Weiß ich alles, was ich wissen muss, um das zu tun? Von einem Finanzsponsor angeleitet zu werden, der sich im gemeinnützigen Bereich bewährt hat, bedeutet, dass ich nicht meine gesamte Karriere in der Kunst oder in der Produktion aufgeben muss, um diese Arbeit zu tun."

Die Hollywood-Schönheit ist jedoch der Meinung, dass nicht nur Prominente die Macht haben, Veränderungen herbeizuführen. Es sei wichtiger denn je, dass die Menschen sich engagieren. "Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen vergessen haben, wie mächtig sie sind. Es gibt so viele Themen, die gerade jetzt wichtig sind: Klimawandel, LGBTQ-Rechte, reproduktive Rechte, Bildung, Gesundheitsversorgung, Armut, Rassismus. Es steht so viel auf dem Spiel, aber all diese Themen können durch den Aufbau von Demokratie beeinflusst werden", so Washington.