‚Fat Bottomed Girls‘ wurde aus der neuen Greatest Hits-Sammlung von Queen gestrichen.

Der Song aus dem Jahr 1978, geschrieben von Gitarrist Brian May, feiert die Wertschätzung eines jungen Mannes für fülligere Frauen, scheint aber das jüngste Opfer der Cancel Culture zu sein. Der Track – mit Texten wie „fat bottomed girls, you make the rockin' world go round“ – war auf Queens ursprünglichem Greatest-Hits-Album von 1981 neben Tracks wie ‚Bohemian Rhapsody‘ und ‚We Will Rock You‘ zu hören. Es war jedoch nicht dabei, als Universal Records ankündigte, eine Version des Albums auf Yoto – einer neuen Audioplattform für jüngere Hörer – zu veröffentlichen, was die Branchenvertreter verblüfft hat.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚Mail on Sunday‘: „Es ist das Gerede der Musikindustrie. Niemand kann herausfinden, warum ein so gutmütiger, lustiger Song in der heutigen Gesellschaft nicht akzeptabel sein kann. Es ist verrückt geworden. Warum nicht Menschen aller Formen und Größen so wertschätzen, wie die Gesellschaft sagt, dass wir es tun sollten, anstatt sie loszuwerden? Es ist empörend.“

Der Track, der von Queens Album ‚Jazz‘ stammt, und sein Werbematerial haben lange eine Debatte darüber ausgelöst, ob der Song geeignet ist, obwohl Brian erklärte, dass er die Platte in Gedanken mit Frontmann Freddie Mercury geschrieben hat. Der 76-jährige Rocker sagte 2008 dem ‚Mojo‘-Magazin: „Ich habe es mit Fred im Hinterkopf geschrieben, so wie du es tust, besonders wenn du einen großartigen Sänger hast, der dicke Mädchen mit dicken Hintern mag... oder Jungs.“