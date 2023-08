Billie Eilish durchläuft für ihr nächstes Album einen anderen kreativen Prozess.

Die ‚Bad Guy‘-Hitmacherin arbeitet mit ihrem Bruder und Kollaborateur Finneas an ihrem dritten Album und erklärte, wie sie seit der Veröffentlichung ihres Debüts ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ einen „großen Sprung“ zwischen 18 und 21 Jahren erlebt habe.

Im Podcast ‚At Your Service‘ von Dua Lipa sagte Billie über den Prozess des Musikmachens: „Alles ist anders. Ich habe in letzter Zeit versucht, zu vergleichen, nur weil ich mich daran gewöhne, es auf eine andere Art und Weise zu tun. Und zu versuchen, zu sagen: ‚Es ist in Ordnung, das zu tun. Mir geht es gut. Ich bin immer noch in der Lage, das zu tun. Ich bin immer noch dazu in der Lage.‘“

Die Musikerin sprach auch über den Übergang vom Musikmachen in ihrem Elternhaus zur Arbeit in Finneas‘ Kellerstudio für ihr letztes Album ‚Happier Than Ever‘. Dabei habe sie das Gefühl gehabt, dass die beiden den Prozess „herausgefunden“ hätten. Billie erklärte: „Wir dachten: ‚Wir haben alles herausgefunden, so werden wir es von nun an machen, und es funktioniert wirklich gut.‘ Und, weißt du, eineinhalb Jahre auf Tour zu sein, dann wieder darauf zurückzukommen und viel älter zu sein – und nicht einmal viel älter, aber auch hier ist der Sprung zwischen 18 und 21 ein großer.“ Billie verriet, dass sie versuche, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie es nicht „verloren“ habe, da sich ihr Gesang verändert hat. Sie sagte: „Die Art und Weise, wie ich im Raum existiere, ist anders, meine Stimme hat sich seitdem komplett verändert... Die Sache, die die Stimme verändert, ist ein Trip! Es ist alles irgendwie schockierend. Ich habe ein bisschen mehr gesagt: ‚Okay, es ist nur eine Veränderung und ich finde das heraus.‘ Es ist schwer, Veränderungen zu akzeptieren, es ist schwer, darüber hinwegzukommen: Aber ich habe das so lange gemacht und es hat so gut funktioniert! Nun, das geht nicht mehr.“