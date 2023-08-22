「熊日チャリティー知名士色紙展」の作品購入者を選ぶ公開抽選会が21日、展示会場の鶴屋百貨店（熊本市中央区）であり、当選者が決まった。

熊本にゆかりのある画家や工芸家、芸能人らを中心に142人・組が161点を出品。7460件の応募があり、1点ずつ抽選で当選者を決めた。

作品引き渡しは22、23日午前10時～午後6時、熊日事業局（同区世安）で。申込用紙の半券および代金（1点8千円）と引き換える。益金は熊本善意銀行に預託し、社会福祉に役立てる。事業局☎096（361）3383。

1今村早紀、2生野雅裕、3湯本信也、4井野伸彦、5右田隆一、6右田隆一、7水澄楓、8右田隆一、9南弘之、10大澤カズ子、11嶋田加代子、12薄田慶生、13佐藤博也、14鶴島綾佳、15ほりこうたろう、16竹田幸恵、17新東道子、18内田安弘、19花里和美、20小牧幸治、22重安和弘、23石井知生、24松本信子、25藤本淳治、26大西好美、27鎌田武則、28田原英介、29中山英二、30谷富浩、31渡辺浩二、33田中耕二、34中村春美、35薄田慶生、36宮本雄二、38渡辺雅人、39佐野昭二、40田尻弘子、41塩谷隆英、42井上啓、43尾上まり、44大塚育子、45藤橋卓也、46石田幸裕、47前田崇宏、48髙野恵美子、49笹原佳子、50今村早紀、51田中浩子、52佐野絹子、53前田美千男、54本田浩二、55内田直也、56歌野夢架、57西本和彦、58今井敦子、59堤智子、60右田隆一、61犬童正信、62川野正義、63益田栄也、64大川久美、65宮本輪子、66田中誠司、67髙野晃、68江藤明道、69佐伯文子、70内野勢津子、71浜田鉄美、72西野功一、73石坂綾子、74高野茂、75水田剛、76田中浩子、77原田早苗、78山崎ルミ、79鎌田夕起子、80田中小菊、81森下美穂、82宮本翔、83佐藤憲雄、84小田久美子、85西田登、86渡辺雅人、87田邊憲昭、88吉村建介、89添田和代、90狩場志津加、91石原忍、92佐藤和歌子、93橋口光晴、94豊田義光、95渡邊久芳、96添田和代、97笹野紗帆里、98池苗広美、99石坂裕子、100冨田有紗、101渡邉佳奈、102中林清美、103八ツ波孝幸、104吉本淳子、105新東道子、106吉住俊孝、107樋口信夫、108園田以律子、110右田隆一、111渡辺節子、112中山修一、113河上さとみ、114鶴島愛莉、115村井恭子、116木村丈晴、117石田泰子、118澤田浩二郎、119高野茂、120永廣雄一、121鶴島颯人、122宮川藎臣、123田尻弘子、124米満やよい、125須加原昭博、126歌野ひろみ、127石井知生、128宮本輪子、129佐村直美、130水上利恵、131宮本雄二、132安田由美、133河田将一、134森田茂、135的場かおる、136栗栖美保子、137岡島逸雄、138緒方成輝、139吉住俊孝、140東直利、141橋本直子、142花里芳憲、143今村早紀、144佐々木彩花、145西田登、146坂口博輝、147上野裕人、148谷口博利、149花里芳憲、150石田泰子、153岩本貢征、154宮本真由美、155辻泰明、156作取小百合、157栗栖美保子、158千原紀子、159園田聡、160下田敏子、161大倉啓司、162澤田浩二郎、163橋口光晴、164犬童陽子