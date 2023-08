Das Musical ‚Once Upon a One More Time‘ wird nach drei Monaten bereits wieder abgesetzt.

Die Broadway-Produktion erzählte klassische Märchen mithilfe von Britney Spears größten Hits. Scheinbar war das Musiktheaterstück jedoch kein besonders großer Erfolg. Denn wie die Verantwortlichen der Spielstätte ‚Marquis Theatre‘ am Montag (21. August) mitteilten, soll ‚Once Upon a One More Time‘ bereits Anfang September zum letzten Mal aufgeführt werden. In einem Statement erklärten die Produzenten der Show: „Wir könnten nicht stolzer auf diese wunderbar fröhliche und berauschende Show sein. Sie ist nicht nur ein Liebesbrief an das künstlerische Schaffen und das einmalige Aufbäumen von Britney Spears, sondern auch ein toller Beweis für das grenzenlose Talent unseres Casts und des kreativen Teams. Wir wollen unsere große Dankbarkeit an dieses Traumteam aus Mitarbeitern, Performern, Designern, Angestellten, Crewmitgliedern und Investoren ausdrücken, die unsere Leidenschaft und Freude für dieses Projekt teilen. Während Pläne für eine Live-Tour um die Welt geschmiedet werden, freuen wir uns darauf, euch bald mehr Neuigkeiten zu überbringen!“

In ‚Once Upon a One More Time‘ singen klassische Märchenfiguren wie Schneewittchen, Cinderella und Rapunzel Spears’ Megahits ‚…Baby One More Time‘, ‚Toxic‘ oder ‚Womanizer‘. Die letzte Aufführung des Musicals findet am 3. September statt.