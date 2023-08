Jane Seymour hat darauf bestanden, dass sie "so viel mehr" ist als die Bond-Girl-Klischees.

Die 72-jährige Schauspielerin - die 1973 in dem James-Bond-Film ‘Leben und sterben lassen’ die Rolle der Solitaire an der Seite von Roger Moore als 007 spielte - gab zu, dass sie weiß, wie "viele Leute" sie wahrnehmen. Sie sagte dem 'Saga'-Magazin: "Ich mache mir keine Illusionen darüber, wie viele Leute über mich denken. Bond-Girl. Viermal verheiratet. Lebt in Los Angeles. Zweiundsiebzig Jahre alt. Muss operiert worden sein... Und das war's auch schon. Es gibt so viel mehr an mir als das. Und in dem Alter, in dem ich jetzt bin, habe ich mich noch nie so sicher gefühlt, wer ich bin, und so bereit, das Beste aus dem Leben zu machen, das ich habe."

Jane sei mittlerweile ein "freier Geist" und findet, dass es einige Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihrer Titelfigur in der Serie ‘Harry Wild Investigates’ gibt. Sie lachte: "Nun, ich trinke, und ich fluche gelegentlich, aber ich habe keine Affären. Aber ich bin, je älter ich werde, ein Freigeist, und ich habe Harry sofort geliebt, als ich das Drehbuch las." Die Serie - die in die zweite Staffel geht - war eine wunderbare Erfahrung für die erfahrene Schauspielerin, und sie war hocherfreut, dass ihr nach so langer Zeit in der Branche ein solches Projekt angeboten wurde. Sie fügte hinzu: "Bevor ich die Rolle angenommen habe, habe ich den Autor David Logan getroffen. Wir tranken eine Flasche Wein zusammen und ich fragte ihn, an wen er gedacht hatte, als er die Rolle schrieb. Er sagte: 'Du, nur du.’ Für einen Schauspieler in meinem Alter war das etwas ganz Besonderes. Es ist ziemlich ungewöhnlich, mit 72 Jahren die Hauptrolle in einer eigenen Serie zu spielen."