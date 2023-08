サマースクールの幼児クラスで、外国人講師に教えてもらいながら紙粘土で海の生物を作る子どもたち=熊本市中央区

サマースクールの幼児クラスで、外国人講師にヒントをもらいながら、海の生物を見分けて壁にカードを貼る子どもたち=熊本市中央区

2024年春にインターナショナルスクール小学部を開設する学校法人九州ルーテル学院(熊本市中央区)は7~8月、同学院で幼児と小学生向けにサマースクールを開催。参加した子どもたちは英語を通して学ぶ楽しさを実感した様子だった。

「Where do they live? In the ocean or land?(この生き物はどこに住んでいますか? 海? それとも陸?)」。海の生物について学ぶ授業で、外国人講師がタコのイラストを見せながら問いかけると、子どもたちは元気よく「Ocean!」と答えた。

サマースクールは5日間の日程で2回開き、4歳~小学5年まで延べ72人が参加。講師は、同学院が小学部開設に向けて包括連携協定を結んだ国際的教育プログラム「国際バカロレア」認定校のアオバジャパン・インターナショナルスクール(東京都)の教員が務めた。

子どもたちは英語で自己紹介したり、英語の説明を受けながら工作に挑戦したり。林田佳士君(5)は「先生が言っていることが分かった時がうれしかった」。白川小2年の田中杏樹さんは「最初は英語が難しかったけど、だんだん慣れて楽しくなった。ネーティブのように話せるようになって、将来は外国を旅したい」と目を輝かせた。

小学部開設は菊陽町に進出する台湾積体電路製造(TSMC)従業員の子どもの教育環境を確保する狙い。日本人の児童も受け入れ、英語を軸に特色ある学校づくりを進める計画だ。

同法人事務局の櫻井和夫事務局長(55)は「ただ語学に強いだけでなく、英語で物事を考えて議論し、自分なりの答えを出せる人材を輩出したい」と意気込む。1学年1クラスで各学年20人を想定。秋以降に入試説明会を開く。

4歳の長女が参加した熊本市中央区の主婦(40)は「小学校の選択肢の一つとして、とても興味がある。世界がボーダーレス化する中、国際感覚と広い視野を持つ人材に育ってほしい」と期待を抱いていた。(元村彩)