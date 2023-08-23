【25日の献血】熊本市肥後銀行事務センターなど

Published
2023/08/24 05:00 (JST)

　◇熊本市肥後銀行事務センター・古町校区献血推進協議会（午前9時半～正午・午後1時15分～同4時）

　◇菊池市菊池警察署・菊池ライオンズクラブ（午前9時半～同11時45分）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞　

A型「非常に困っています」

　O型「非常に困っています」

　B型「困っています」

　AB型「心配です」

　＝8月17日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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